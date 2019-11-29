«Прогресс МС-12» отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» отстыковался от Международной космической станции (МКС), через несколько часов он должен сгореть в плотных слоях атмосферы, заявили в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

«Физическое разделение корабля и станции произошло в 13.25 мск», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В ЦНИИмаш добавили, что двигатели корабля будут включены на торможение в 16.39 мск, после чего «Прогресс» войдет в плотные слои атмосферы и большая часть его конструкции сгорит.

«Несгораемые элементы конструкции корабля будут затоплены в несудоходной части Тихого океана. Планируется, что это произойдет в 17.19 мск», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 31 июля «Прогресс МС-12» поставил новый скоростной рекорд полета к МКС. Корабль пристыковался к станции в 18.29 мск. Расчетное время стыковки составляло 18.35. Старт ракеты с «Прогрессом МС-12» прошел в 15.11 мск с космодрома Байконур.

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