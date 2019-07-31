«Прогресс МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-12» поставил новый скоростной рекорд полета к МКС.

«Прогресс МС-12» побил предыдущий рекорд на три минуты, передает РИА «Новости».

Корабль пристыковался к станции в 18.29 мск. Расчетное время стыковки составляло 18.35. Старт ракеты с «Прогрессом МС-12» прошел в 15.11 мск с космодрома Байконур. В 15.20 корабль отделился от третьей ступени и полетел к МКС по двухвитковой схеме.

Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-11», аппарат долетел до МКС за три часа и 21 минуту после старта.