Палеонтолог оценил сообщения о найденном в Сибири 18-тысячелетнем щенке

Шведские и якутские ученые могли ошибиться, заявив о возрасте найденного в вечной мерзлоте щенка, сказал газете ВЗГЛЯД палеонтолог Федор Шидловский.

Ранее ученые Шведского центра палеогенетики и российского Института прикладной экологии Севера обнаружили хорошо сохранившуюся мумию щенка «собаки или волка», пролежавшую, по их словам, в вечной мерзлоте около 18 тысяч лет. Животное умерло в возрасте двух месяцев и благодаря низкой температуре у него сохранились шерсть, зубы, усы и даже ресницы. Установить, в какому виду относится животное, пока так и не удалось.

«Честно говоря, эта находка никак не важна, потому что это все пока только догадки. Якутские псевдоученые всегда спешат в начале с выводами, а потом уже, так сказать, все остальное», – заявил Шидловский.

Эксперт сомневается, что найденная мумия является древней собакой. Ученые, вероятно, определяли возраст по глубине залегания в вечной мерзлоте, но из-за крупных трещин, которые могут в ней образоваться, однозначно говорить о возрасте находки нельзя, считает Шидловский.

«Я очень часто встречал находки на глубине, например, 17-19 метров, а эти находки были весьма современные. Обычно у древних собак, которым, допустим, 18 или 10 тысяч лет, волосяной покров легко остается в грунте. Если бы она была лысая, было бы гораздо более правдоподобно. С моим 42-летним опытом работы в этой области я хочу сказать, что воспринял это как очередную утку, не поверил и не хочу, чтобы верил кто-то другой. И я поговорил с известными людьми в нашей сфере, и у них такой же вывод, как и у меня», – заявил Шидловский.

В начале ноября на территории Якутии нашли древние грибы, относящиеся к девонскому периоду, который начался около 419 млн лет назад.