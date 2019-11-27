В вечной мерзлоте в Сибири нашли щенка возрастом 18 тыс. лет

В Сибири ученые нашли сохранившееся в вечной мерзлоте тело щенка, пролежавшее во льдах около 18 тыс. лет, пишут СМИ.

Животное умерло в возрасте около двух месяцев, из-за низкой температуры у него сохранились кости, мягкие ткани, шерсть на морде и полный набор молочных зубов, передает «Мир 24».

На данный момент причина смерти щенка не установлена. У пса не нашли ран, болезней или истощения. Также ученые пока не могут определить видовую принадлежность собаки.

Образцы тканей мумии передали в шведский Центр палеогенетики, где находится банк ДНК собак со всего земного шара. Расширенный анализ не помог идентифицировать животное.

По предположениям ученых, щенок мог быть волком, собакой ледникового периода или представителем ранее неизвестного подвида.

В марте ученые из России и Японии смогли «разбудить» клетки самки мамонта по имени Юка, которая жила в Якутии 28 тыс. лет назад.