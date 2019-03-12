Ученые из России и Японии смогли «разбудить» клетки древнего мамонта

Команде российских и японских ученых удалось разбудить клетки самки мамонта по имени Юка, которая жила в Якутии 28 тыс. лет назад.

Ученые извлекли генетическую информацию из клеток Юки и пересадили наименее поврежденные ядра в яйцеклетки мышей, пишет BBC со ссылкой на исследование журнала Nature.

В некоторых клетках зафиксировали признаки биологической активности, которая предшествует их размножению путем деления. И хотя до самого деления клеток процесс не дошел, ученые обрадовались полученным результатам.

«Это показывает, что, несмотря на все прошедшие века, клетки все еще могут проявлять активность и ее можно воспроизвести – по крайней мере частично», – рассказал один из авторов исследования Кей Миямото.

По его словам, раньше анализировавшие ДНК окаменелостей ученые не задумывались, можно ли использовать функционал клеток. Миямото отметил, что ждать большого прорыва в воскрешении мамонтов в ближайшее время не стоит, однако это первый шаг на пути к воссозданию древнего животного.

Он добавил, что современная методика пересадки ядра не позволяет в сейчас клонировать мамонта. Однако исследователь считает, что эксперимент однозначно стоит повторить, если удастся найти ядра, которые сохранились лучше.

Мамонтенка Юку обнаружили в 2010 году на берегу моря Лаптевых в Якутии. Сначала предполагалось, что возраст находки около 40 тыс. лет, однако потом возраст скорректировали примерно до 28 тыс. лет. Останки мамонта отлично сохранились из-за вечной мерзлоты. На теле животного были обнаружены порезы от рук человека и следы от повреждений дикими животными. Отмечается, что молодая самка мамонта погибла не своей смертью.