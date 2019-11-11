Готовившиеся к выходу на сушу древнейшие грибы нашли в Якутии

Первые водные грибы, которые готовились к выходу на сушу, обнаружены в осадочных породах на территории Якутии, сообщили СМИ.

Как пишет издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», в Институте геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (Якутск) исследуются одни из древнейших грибов, найденные в осадочных породах на территории современной Якутии.

«К девонскому периоду (он начался примерно 416 млн лет назад) на нашей планете сложилось морфологическое разнообразие грибов и грибоподобных организмов, которые по-разному сосуществовали с растениями или животными тех времен», – передает издание слова главного научного сотрудника ИГАБМ СО РАН доктора геолого-минералогических наук Петра Колосова.

Ученый сделал целую серию находок замечательно сохранившихся микроскопических водных грибов в столбчатых строматолитах на территории Якутии. Эти карбонатные постройки, сформированные по типу коралловых, по сути – окаменевшие цианобактериально-водорослевые маты.

«Весьма древние грибы в такой сохранности ранее в мире не находили», – подчеркивает палеонтолог.

По словам Колосова, мицелии (то есть вегетативные тела) нитевидные состоят из густо переплетающихся друг с другом трубчатых гиф – нитевидных образований, предназначенных для поглощения воды и питательных веществ.

«На поверхности гиф располагаются весьма мелкие тельца, похожие на органы размножения. Нижний конец мицелия по-разному разветвленный, широкий, а верхний – узкий, оканчивающийся волосками: единичными гифами. Базальная (лежащая у основания) часть организма выглядит как клубок плотно расположенных тончайших гиф. Некоторые ветви нижнего конца мицелия имеют расширенные окончания (места размножения), в которых также сконцентрированы тончайшие гифы», – рассказал ученый.

Он также обнаружил, что на юго-востоке Сибирской платформы около 550-600 млн лет назад в водной среде существовали паразитирующие на водорослях дрожжевые грибы, имеющие мицелиально-дрожжевую форму. Возможно, они были одними из самых ранних водных грибов, готовящихся к выходу на сушу».

Напомним, в сентябре пятилетний мальчик откопал кости древнего носорога в Забайкалье.

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