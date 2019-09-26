Пятилетний мальчик откопал кости древнего носорога в Забайкалье

Пятилетний мальчик в городе Петровск-Забайкальский нашел кости и зубы жившего более 10 тыс. лет назад шерстистого носорога в куче песка для благоустройства, рассказала мама ребенка Дарья Леснова.

«В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта привезли песок для благоустройства. Мой сын любит в раскопки играть. Он сначала бегал по куче, потом споткнулся о что-то твердое и начал копать. Откопал часть черепа, зубы, кости. У нас семья врачей, мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота. Но позже я отважилась, сфотографировала эти фрагменты и отправила фотографии на палеонтологический форум. Эксперты подтвердили предположение о том, что это останки древнего животного – шерстистого носорога», – передает РИА «Новости» слова Лесновой.

Палеозоолог, член палеонтологического общества при РАН Алексей Бондарев заявил, что идентифицировал кости шерстистого носорога по фотографии.

Директор краеведческого музея города Петровск-Забайкальский Светлана Номоконова рассказала, что пока найденные фрагменты не прошли экспертизу.

«Мы будем договариваться с археологами и в последующем проводить экспертизу. У нас в городе такие находки уже были. Песок привезен из карьера, будем обследовать карьер. В настоящий момент музею переданы два зуба, позвонок и кости», – сказала Номоконова.

Напомним, в 2008 году директор выставочного центра «Мир мамонтов» в Якутске Альберт Протопопов рассказал, что останки доисторического шерстистого носорога, обнаруженного на северо-востоке Якутии, могут быть оценены в 1 млн долларов. Это всего третий по счету шерстистый носорог из когда-либо найденных здесь.