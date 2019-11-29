Арестован фигурант дела о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы до конца января арестовал участника несогласованной акции 27 июля в Москве Сергея Суровцева, обвиненного в нанесении удара металлическим ограждением росгвардейцу.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Суровцеву меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 27 января 2020 года», – передает РИА «Новости» решение судьи Наталии Дударь.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

Напомним, в четверг в СК сообщили, что участник несогласованной акции 27 июля в Москве 30-летний Сергей Суроцев задержан в столице по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

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