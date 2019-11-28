Задержан новый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля

Участник несогласованной акции 27 июля в Москве 30-летний Сергей Суроцев задержан в столице по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Анализ видео с камер наблюдения, свидетельские показания позволили следствию установить еще одного фигуранта: им оказался 30-летний Сергей Суровцев. 27 июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся среди толпы присутствующих», – сообщается на сайте СК.

Действия Суровцева квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Он задержан и допрошен. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Суровцеву меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.

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