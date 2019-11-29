Власти Сахалина решили оплатить проезд ребенку для операции у Каабака

Власти Сахалина оплатят проезд грудному младенцу, которому в Москве должны сделать операцию по пересадке почки, сообщили в региональном правительстве. Его брат-близнец, которому требуется такая же операция, уже находится в Москве.

В данный момент один из десятимесячных мальчиков находится с отцом в Москве, а второй – с мамой в Сахалинской областной клинической больнице, передает РИА «Новости».

Глава областного минздрава Владимир Ющук заявил, что перелет второго младенца в Москву планируется на следующую неделю.

«Это зависит от состояния ребенка. В дороге его будут сопровождать врачи-реаниматологи областной детской больницы и мама. Областной минздрав берет на себя оплату проезда медицинской бригады и мальчика с мамой. Такое поручение нам дал губернатор Валерий Лимаренко», – сказал министр.

В правительстве добавили, что врачи стабилизируют состояние Виталия Кузнецова, чтобы стал возможен длительный перелет. Тактику лечения они обсуждают со специалистами из столичной клиники в режиме телеконсультаций.

Напомним, у Ромы и Виталия Кузнецовых удалены почки из-за редкой патологии. Как рассказала их мама, операция по пересадке может пройти в середине января. Она будет уже второй – первую сделал врач-трансплантолог Михаил Каабак.

Трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко в сентябре были уволены из НМИЦ, где они проводили пересадку почек детям до 10 кг по международной методике. Никто больше в России таких операций не проводит.

Каабак и Бабенко были восстановлены в НМИЦ, однако за период после их увольнения пациентов выписали из больницы.

В итоге годовалая Анастасия Орлова, которую должны были прооперировать еще в октябре, умерла.

Минздрав назвал причиной смерти пневмонию, однако сам Каабак связал это со своим увольнением.

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