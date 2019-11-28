Бизнес оценил условия работы в России в сравнении с 90-ыми годами

Большинство представителей (59%) поколения предпринимателей, которые родились в период с 1957 по 1963 года считают, что по сравнению с 1990-ми годами в настоящее время в России бизнес вести легче. Результаты исследования приводит аналитический центр НАФИ и PwC в России.

Данные основаны на опросе 1001 предпринимателя разных поколений, родившихся как в 1957-1963, так и в 1980-1991 годах.

Большинство опрошенных (57%) считают, что вести бизнес в 90-е годы было сложно, отмечают авторы исследования. Причем представители старшего поколения (те, кто вел бизнес 30 лет назад) придерживаются такого мнения в большей степени – так считают 70% респондентов этой возрастной категории. Среди представителей поколения 30-летних так считают 54% опрошенных, передает ТАСС.

«Большинство представителей старшего поколения уверены, что, по сравнению с 90-ми, бизнес в современной России стало вести легче (59%)», – говорится в исследовании.

Примечательно, что разные поколения по-разному оценивают риски, которым они подвергались или подвергаются в связи с профессиональной деятельностью. Так, 82% опрошенных, родившихся в 1957-1963 годах, назвали главным риском ведения бизнеса в 90-х убийство, 80% – физическое насилие, угрозу безопасности семьи и близких – 75%. По мнению молодого поколения, главным риском является потеря деловой репутации – так ответили 56% опрошенных, родившихся в 1980-1991 годах.

Больше половины респондентов всех возрастных категорий (58%) считают, что сейчас, чтобы вести бизнес на законных основаниях, предоставляется больше возможностей, чем в 90-е. 64% отмечают упрощение процедуры открытия бизнеса, а еще 55% – доступность кредитов для бизнеса. Но вот об уменьшении уровня коррупции говорят лишь 24% опрошенных предпринимателей. Доля тех, кто видит ухудшение ситуации, составляет 38%, а еще треть – не видит изменений.

При этом большинство (56%) предпринимателей считают, что в ближайшие 30 лет последует улучшение процессов ведения бизнеса в России. Они считают, что наибольшее развитие получат такие отрасли, как информационные технологии (87%), энергетика (69%) и торговля (68%).

Авторы исследования отмечают, что одним из показателей положительного восприятия нынешней и прогнозируемой ситуации в российском бизнесе является желание представителей бизнеса добиться, чтобы их дети также реализовали себя в этой сфере. Так, 72% предпринимателей предпочитают, чтобы их дети и внуки также открыли собственное дело, а не работали по найму.

«Однако представители бизнеса 90-х чаще (30%), чем другие участники опроса (14%), видят работу по найму в качестве оптимального будущего для своих детей или внуков», – подчеркивают аналитики.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что сделает все для создания цифровой платформы, при помощи которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов.