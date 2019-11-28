Белоруссия оценила потери от российского налогового маневра в миллиарды долларов

Потери НПЗ Белоруссии в 2019 году от налогового маневра России составят 320 млн долларов, а за период с 2019 по 2024 – 5,8 млрд долларов при мировой цене нефти в 60 долларов, сообщил заявил зампредседателя Белнефтехим Андрей Бунаков.

«Только в 2019 году при переработке нефти в объеме 18 млн тонн в год суммарное ухудшение по двум НПЗ при мировой котировке 60 долларов за один баррель оценивается около 320 млн долларов. При этом цена нефти составляет уже около 80% от мировой», – сказал он в интервью ведомственному изданию «Вестник Белнефтехима».



«С 2019 по 2024 годы потери белорусских НПЗ от налогового маневра (по отношению к условиям, действовавшим до его введения в 2018 году, при мировой котировке 60 долларов за один баррель) составят около 5,8 млрд долларов», – отметил он.

Ранее в Белнефтехим заявили, что Белоруссия ищет способы замещения российской нефти, рассматривая варианты поставок сырья из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии.

Минфин Белоруссии заявил о том, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.