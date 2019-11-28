Курдские боевики возобновили атаки в провинции Ракка

Боевики, принадлежащие к курдским террористическим группировкам, связанным с «Рабочей партией Курдистана», возобновили атаки на протурецкие формирования на севере провинции Ракка.

Как сообщает курдский источник в Twitter, несколько бойцов протурецких сил были убиты в районе городов Рас-эль-Айн и Айн-Исса. Курдским террористам также удалось захватить стрелковое оружие и военное снаряжение протурецких бойцов, сообщает РИА «ФАН».

Тем временем, по данным аналитического источника, боевики террористической группировки «Исламское государство*» атаковали проиранское ополчение на территории провинции Дейр-эз-Зор. В нападении участвовали 10-15 боевиков, вооруженных стрелковым оружием и гранатометами. Погибли и получили ранения от пяти до восьми иранских бойцов, террористы уничтожили несколько транспортных средств ополченцев.

Ранее беспилотники турецких ВВС нанесли удары по подразделениям сирийской армии на севере провинции Хасеке, ранения получили как минимум два сирийских солдата.