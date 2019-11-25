Сирийские солдаты получили ранения в результате атаки турецких беспилотников

Беспилотники турецких ВВС нанесли удары по подразделениям сирийской армии на севере провинции Хасеке, ранения получили как минимум два сирийских солдата, сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Раненые доставлены в госпиталь. Удары были нанесены по позициям сирийских сил в районе Телль-Тавиль на шоссе между населенными пунктами Телль-Тамер и Эль-Манаджир. Телеканал указывает, что сирийские войска оказывали поддержку курдов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), передает ТАСС.

В воскресенье сирийские военные заняли позиции в населенном пункте Алия-эль-Хасан к западу от Телль-Тамера в рамках операции по обеспечению безопасного коридора по шоссе между Хасеке и Алеппо.

Военные действия идут в окрестностях города Айн-Иса на севере Ракки. Газета «Аль-Ватан» писала, что сирийские военные смогли отбить атаки противника, вернув селения Сайда и Эль-Муалляк под свой контроль.

Также агентство САНА сообщило, что в пограничный город Рас-эль-Айн, занятый в октябре турецкими войсками, семей членов оппозиционных вооруженных группировок.

21 ноября сообщалось, что беспилотные летательные аппараты турецких ВВС нанесли удары по окрестностям города Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка.

В прошлый понедельник Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии, так как Россия и США якобы «не выполнили» достигнутые с Анкарой договоренности об отводе курдских формирований. Россия заявила, что в полном объеме выполняет условия заключенного в Сочи меморандума, а глава МИД России Сергей Лавров позже сообщил, что представители Турции заверили Москву, что «речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия».