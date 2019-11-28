ОКР назвал состав российской делегации на Олимпиаде в Японии

Планируемый состав российской делегации на Олимпийские игры-2020 в Токио – 670 человек, заявили в пресс-службе Олимпийского комитета России.

В ОКР рассказали, что в составе делегации России будут 400 спортсменов и 270 специалистов, передает «Р-Спорт».

Олимпийское собрание ОКР проходит в четверг в Москве. В нем принимают участие представители спортивных федераций, территориальных олимпийских советов, олимпийских академий и других организаций-членов ОКР, а также известные тренеры и спортсмены.

Тем временем глава ОКР Станислав Поздняков заявил об отсутствии объективных препятствий для российских спортивных федераций и подавляющего большинства спортсменов для полноценного участия в Олимпиаде в Токио.

«Международный олимпийский комитет выпустил пресс-релиз по ситуации с возможными санкциями в отношении России, в котором еще раз подчеркнул, что спортивное движение, Олимпийский комитет России и его члены – вне каких-либо подозрений. Это означает, что нет объективных препятствий для общероссийских спортивных федераций (за исключением ВФЛА) и подавляющего большинства спортсменов и специалистов для полноценного участия в Олимпиаде», – сказал Поздняков в ходе ежегодного олимпийского собрания.

В понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, а также запретить поднятие флага России на любом крупном международном турнире.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях, Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась переносить ЧМ по хоккею из России, а глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) указал на невозможность отстранения России от Универсиады-2023.

Напомним, в среду генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался за полное отстранение российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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