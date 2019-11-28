На Украине вернувшиеся корабли сравнили с «консервными банками»

Украинские корабли, задержанные в России за незаконное пересечение границы и возвращенные Киеву, похожи на «консервные банки», считает депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

Парламентарий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за заявление о возвращении переданных Россией кораблей. «Он так об этом говорит, будто нам флот вернули», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

«Нам отдали консервные банки, построенные на заводе [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, которые простреливались даже учебными снарядами, не говоря уже о боевом оружии. Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью», – добавил украинский политик.

Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.

В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Между тем сумма «убытков», которые якобы понесла украинская сторона на возвращенных Россией кораблях, по оценке Киева, составляет «не менее 55,5 млн гривен» (более 2,14 млн долларов).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.