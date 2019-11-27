Опубликован приговор по якобы «фейковому» делу историка Соколова

Почти 40 лет назад историк Олег Соколов, ныне обвиняемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорен к условному сроку. Адвокат историка опровергал информацию.

Адвокат Александр Почуев заявлял, что Соколов «к уголовной ответственности не привлекался», а представленные публикации в СМИ на эту тему – «утки». Однако в среду приговор, вынесенный 1 марта 1982 года Сестрорецким районным народным судом города Ленинграда четверокурснику исторического факультета ЛГУ и учителю школы №149 Олегу Соколову, а также начальнику Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольфу Пожогину, опубликовал портал «Фонтанка».

Дело было заведено по статье 213 УК РСФСР в июле 1981 года в связи с гибелью ученого Владимира Сорокина при затоплении фрегата «Святой Георгий» в Финском заливе. Кораблем управлял Олег Соколов.

Тогда для участия в съемках фильма «Россия молодая» из Ленинграда в Приморск вышли два судна Петровского клуба – Пожогин возглавлял переход на шмаке ЛАИ-4050, Соколов шел следом на фрегате ЛАЗ-0056. У Соколова не было судоводительских прав на управление судном и опыта вождения в морских условиях. На борту его фрегата было 15 человек.

5 июля в условиях высокой встречной волны и порывов ветра до 15 метров в секунду он не изменил курс и не сбавил ход. В итоге фрегат затонул у мыса Песочный в районе Зеленогорска. Тело ученого Сорокина не нашли, остальные были спасены шмаком Пожогина.

Соколов на суде признал себя частично виновным, говорил, что был обязан выполнять все указания Пожогина, который получил три года условно. Историк был осужден на два года условно.

«Суд считает необходимым назначить наказание, не связанное с лишением свободы, так как Пожогин и Соколов могут быть исправлены и воспитаны без изоляции от общества, оставаясь в рабочих коллективах», – говорилось в приговоре.

Олегу Соколову на тот момент было 25 лет.

«Когда «Георгий» начал отставать от нас, я развернулся и пошел навстречу. Метрах в ста увидел, как фрегат начал тонуть. У него был сильный дифферент на нос. При затоплении экипаж раскидало по волнам. Соколов подтянул к корме шлюпку, сел в нее один и направился к нам. Перебрался к нам на борт и спрятался в каюте. Мы подошли к ребятам и вытянули их, кроме одного, из воды», – заявил Пожогин.

Петровский клуб закрыли, а Пожогин подал иск к Соколову на 10 тыс. рублей, однако проиграл.

Напомним, Соколов в начале ноября застрелил Анастасию Ещенко, с которой у него были отношения, расчленил труп и попытался выбросить останки в реку. Историк признался в убийстве, согласился с арестом, мотивом преступления назвал ссору.

Сейчас Соколов находится в СИЗО «Кресты».