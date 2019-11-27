Британия выделила деньги на реформирование «Укроборонпрома»

Посольство Великобритании в Киеве начало прием заявок на проектные работы в поддержку реформы корпоративного управления «Укроборонпрома». Стоимость работы – 67 тыс. фунтов стерлингов (86 тыс. долларов).

Уведомление о приеме заявок размещено на сайте правительства Великобритании. Отмечается, что «Укроборонпром» играет «ключевую роль в системе безопасности и обороны Украины», а реформирование нужно для устранения коррупции и повышения прозрачности и эффективности работы.

Структура корпоративного управления компании должна быть приведена в соответствие с международными стандартами.

«Ожидается, что эта реформа положительно повлияет на общую способность Украины противостоять внешней военной агрессии», – говорится в сообщении.

Исполнитель проекта должен пересмотреть существующую модель корпоративного управления, выявить сильные практики и области для улучшения; а также определить целевую модель корпоративного управления и разработать план действий по реформе.

Заявки принимают до 9 декабря, максимальный бюджет – 67 тыс. фунтов стерлингов. Продолжительность работ – до трех месяцев.

В ноябре также сообщалось, что США провели аудит «Укроборонпрома», получив доступ к оборонным предприятиям Украины. Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что гендиректора «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса следует отправить за это в отставку.