МИД заявил о скрытом давлении на работающих в Европе россиян

В странах Западной Европы оказывается давление на россиян в сфере трудоустройства, хотя и нет открытой дискриминации, заявил директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

«Я хотел бы сказать, что помимо тех стран, которые мы все знаем, которые на слуху – американцы, Прибалтика, Украина, заметно стали прижимать наших соотечественников страны Западной Европы. Хотя официально случаев дискриминации нет, но давление бытовое, бытовая дискриминация при приеме на работу, при продвижении по службе, при повышении заработной платы, чувствуется», – передает его слова РИА «Новости».

По словам дипломата, наличие таких проблем часто сложно доказать в суде, что усугубляется неэффективностью судебной системы в некоторых странах.

Также Мальгинов указал, что нужно создать соответствующий информационный фон для эффективной борьбы с таким давлением.

Ранее газета ВЗГЛЯД также писала о том, как Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства с помощью технологии выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР.