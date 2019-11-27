Анкара заявила о готовности к диалогу по С-400 с Вашингтоном

Турецкие власти готовы вести диалог с Вашингтоном по ситуации с приобретением у России ЗРС С-400, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы продолжим обсуждать эту тему с США, но позиция [Вашингтона] в том, что он настаивает на своем, неприемлема. Если у них имеются опасения, то они примут наше предложение, и этой ситуации будет придана прозрачная оценка», – передает его слова ТАСС.

Он заметил, что С-400 – не тот товар, который «можно оставить в коробке», так как Анкара нуждается в этих системах. Также Чавушоглу заявил, что Турция готова приобрести дополнительные системы ПВО.

«У нас все еще есть потребность в системах противовоздушной обороны, и если США дадут гарантии, то мы можем купить ЗРК «Пэтриот», – сказал министр.

Кроме того, Чавушоглу отметил, что Турции придется искать альтернативы американским истребителям пятого поколения F-35, если США откажутся передать их республике.

«Мы являемся партнерами [проекта по созданию F-35] и на сегодняшний день вложили в него 1,4 млрд долларов. Если мы не получим F-35, то будем вынуждены искать альтернативные варианты», – отметил глава МИД Турции.

Накануне Вашингтон выразил обеспокоенность в связи с испытанием Турцией радиолокационных станций (РЛС) российских ЗРС С-400 с использованием американских F-16.

Президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.

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