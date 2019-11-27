Путин приехал проститься с Вербицкой

Российский лидер Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения.

Гражданская панихида проходит в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ, передает РИА «Новости».

После ее окончания состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией матери, а затем похороны на Северном кладбище в Петербурге.

Напомним, Вербицкая скончалась в воскресенье, 24 ноября, на 84-м году жизни.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Вербицкой, в Кремле подчеркнули, что это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента.