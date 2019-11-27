В России созданы беспилотники – убийцы дронов

Беспилотники-киллеры, способные обезвреживать дроны противника с помощью сетей, разработаны в России, рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«Есть и не только РЭБ-овские комплексы, но и активные беспилотники- киллеры, которые отслеживают БПЛА-нарушитель, догоняют его и набрасывают сеть», – передает ТАСС слова Кладова относительно существующих российских средствах противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Он добавил, что на прошедшем в ноябре в ОАЭ авиасалоне Dubai Airshow-2019 Россия представила эффективные комплексы радиоэлектронной борьбы с дронами.

По словам Кладова, входящий в Ростех концерн «Калашников» выпускает ружья для борьбы с БПЛА в радиусе 1-1,5 км.

«Это работает просто: на беспилотник надо направить ружье и нажать на спусковой крючок. Электромагнитный импульс подавляет электронику беспилотника и тот либо падает, либо продолжает движение, но теряет связь с тем, кто его послал – фактически, аппарат становится слепым и бесполезным», – сказал представитель Ростеха.

Напомним, 21 ноября концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представил инозаказчикам на авиасалоне Dubai Airshow-2019 новейший комплекс противодействия беспилотникам «Рубеж-Автоматика».

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