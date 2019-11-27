Актер Данилко назвал себя придурком в эфире украинского телешоу

Украинский актер и певец Андрей Данилко покинул шоу «X-фактор», заявив, что не способен быть в роли наставника в этом проекте.

«Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что может быть появится какой-то наставник, который вам поможет. И я понимаю, что это проблема во мне. Может быть, вы поменяете как-то эту ситуацию, но я сейчас подумал, что мне надо кого-то выбирать, и я не готов это делать. Мне кажется, что мне лучше все-таки этот проект покинуть. Я ничего не могу сделать, извините», – передает РИА «Новости» слова Данилко, покинувшего после этого студию.

Транслирующий это шоу телеканал СТБ не стал раскрывать зрителям, появится ли Данилко в следующем выпуске передачи.

Напомним, 12 ноября во время съемок новогоднего шоу у Данилко возникли серьезные проблемы со здоровьем.

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