В МИД России назвали главную площадку для урегулирования конфликта на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал главную площадку для урегулирования внутриукраинского конфликта.

Грушко выразил надежду, что предстоящая встреча в нормандском формате «позволит реально зафиксировать прогресс на двух главных треках урегулирования внутриукраинского конфликта», передает ТАСС.

«Это улучшение ситуации в сфере безопасности на земле, т. е. разведение сил и средств в трех согласованных точках, и движение по политическому треку, где принятие украинской стороной «формулы Штайнмайера» как основы для политического урегулирования является ключевым элементом успеха саммита», – подчеркнул замглавы МИД России.

Дипломат отметил, что «главной площадкой для обсуждения всех аспектов урегулирования на Украине» является «контактная группа, в которой участвуют представители Луганской и Донецкой народных республик», а «нормандский формат продолжает выполнять важную функцию международного инструмента, позволяющего закреплять те результаты, которые достигаются в Контактной группе».

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению Минских соглашений.

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