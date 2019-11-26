Для защиты Белого дома в США подняли в воздух истребители

В США для перехвата неизвестного самолета в небе над Вашингтоном поднимали в воздух истребители, пишут американские СМИ.

Ранее сообщалось, что Белый дом и Капитолий были закрыты из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне.

Позже стало известно, что тревога отменена, вторгшийся самолет на данный момент не считается враждебным, передает NBC News в Twitter.