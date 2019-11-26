Следователи в Томской области начали проверку из-за сообщений о ртути в рыбе

Следователи в Томской области начали проверку по сообщениям в СМИ о превышении допустимой концентрации ртути в продукции местного рыбзавода в Колпашево.

«В СМИ указано, что в ходе проведения управлением Россельхознадзора по Томской области исследования речной рыбы, используемой для производства пищевых продуктов ООО «Колпашевский рыбзавод», было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации ртути в продуктах указанного предприятия. Так, в мороженных карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза», – сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, рыбу выловили в реке Обь в Колпашевском районе, она была отравлена после сбросов в реку отходов с предприятия, использующего ртуть.

Директор и совладелец завода Владимир Репко заявил «Интерфаксу», что содержание ртути не превышает норм.

«После проверки Россельхознадзора я организовал лабораторные исследования в региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний, а также в ветеринарной областной лаборатории. Обе пробы показали, что содержание ртути в 10 раз меньше допустимого», – сказал Репко.

Он отметил, что тесты Роспотребнадзора также «подтверждают данные независимой экспертизы». Директор завода уточнил, что приносил результаты исследований в Россельхознадзор, но там усомнились в документах.

В декабре 2018 года в Роскачестве завершили исследование красной икры лососевых и обнаружили подмену вида рыбы в продуктах пяти брендов.