В банках с красной икрой выявили подмену

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28 декабря, пятница | Последнее обновление — 09:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ объяснила строительство заграждений на границе с Украиной в Крыму
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Центробанк разрушил сказку валютных спекулянтов
Почему советская власть организовала геноцид калмыков
Как заставить украинцев признать Крым российским
Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Почему Солженицын хотел сохранить советскую власть
Владимир Можегов, публицист
Настоящим центром СССР была вовсе не коммунистическая догма. Настоящим сердцем империи была та общая устремленность к звезде идеала, которая делала всё вокруг осмысленным, давая силы переносить лишения. Подробности...
Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов
Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...
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Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко
Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
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Как Путин исполняет желания детей
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Главные победы России в 2018 году
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Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
Минобороны выпустило «игривый» календарь
Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в формеПодробности...
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Названа «Мисс Москва – 2018»
В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров РунетаПодробности...
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