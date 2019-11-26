СММ ОБСЕ подтвердила отвод сил и средств у Золотого со стороны ЛНР

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение Луганской народной республикой (ЛНР) мероприятий по разведению сил и средств в районе Золотого, сообщил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

Филипоненко заявил, что ЛНР «выполнены 100% мероприятий по разведению сил и средств», и СММ ОБСЕ «верифицировала стопроцентное выполнение работ стороной ЛНР», передает агентство Луганскинформцентр.

Напомним, к отводу сил в Золотом украинские силовики и народная милиция ЛНР приступили 29 октября.

Сторонам было необходимо провести отвод сил и средств, а также выполнить демонтаж фортификационных сооружений.

После того, как ОБСЕ верифицирует выполнение всех работ, процесс считается завершенным.

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