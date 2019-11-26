ЛНР завершила демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения войск

Луганская народная республика (ЛНР) завершила демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в зоне разведения войск в районе населенного пункта Золотое, сообщил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

«Мы передали уведомление в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о том, что в рамках обозначенных фортификационных сооружений, которые были заявлены СММ ОБСЕ, мы выполнили демонтаж. Дальше по процедуре ожидаем информации от украинской стороны. (...) И ожидаем верификации результатов демонтажа от СММ ОБСЕ. Пока полную картину мы не знаем, что происходит на украинской стороне, пока мы этого не видим, и уведомлений и информации от них не получали», – приводит ТАСС слова Дейнего в эфире телеканала «Россия-24».

Разминирование и демонтаж фортификационных сооружений велись сотрудниками МЧС Луганской народной республики при поддержке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе с 4 ноября.

В минувшую пятницу сообщалось о начале демонтажа позиций ВСУ в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в Киеве думают делать с Донбассом после разведения войск.

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