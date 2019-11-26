Гражданин Узбекистана осужден за попытку ограбить банк с игрушечным пистолетом в Югре

В Нижневартовске суд приговорил почти к девяти годам колонии гражданина Узбекистана, который пытался ограбить банк, вооружившись игрушечным пистолетом, сообщает прокуратура ХМАО.

В январе 2019 года уроженец Узбекистана вошел в местное отделение одного из банков и, держа в руке игрушечный пластмассовый пистолет, направил его в сторону сотрудников и посетителей, требуя выдать ему деньги, говорится на сайте прокуратуры региона.

В кассе отделения в тот день находилось почти 3 млн рублей, а также 12,5 тыс. долларов и около 13 тыс. евро. Однако когда сотрудница банка заявила налетчику, что у нее нет доступа в помещение с деньгами, и он скрылся с места преступления.

Через некоторое время злоумышленник был задержан, возбуждено уголовное дело о разбое.

«Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 24-летнего гражданина Республики Узбекистан (...) Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – резюмировали в окружной прокуратуре.

Ранее в Тольятти два брата совершили серию разбойных нападений в костюмах Стича.