Писателя из Чехии возмутили в Москве «напоминания о советских успехах»

Чешский писатель и иллюстратор Войтех Юрик поделился впечатлениями от поездки в Москву, возмутившись обилием в столице России «напоминаний о советских успехах».

«Я не выносил школьных уроков русского языка с этими россказнями о советских реалиях. Но я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о какой мне рассказывали на уроках: социалистическую, полную Лениных, красных звезд, серпов, молотов, солдат и напоминаний о советских успехах на каждом шагу», – передает РИА «Новости» сообщение Юрика в своем блоге на портале Aktualne.cz.

Он также назвал «отвратительным» Мавзолей Ленина и «уродливым» памятник Петру Великому, а украшение ряда станций Юрик назвал «помпезной роскошью», упоминая при этом о «вездесущих попрошайках» и «обшарпанных панельных многоэтажках, которые как будто перекочевали из каких-нибудь индийских бедных районов».

Писатель также возмутился и тем, что не смог попасть на Красную площадь, которая оказалась в тот момент закрыта. В то же время Юрику понравились столичные парки, в том числе парк Музеон у Новой Третьяковки. Однако он не преминул заметить, что туда свезли якобы «самые отвратительные социалистические памятники со всей Москвы».

Напомним, в прошлую среду президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» назвал причину распада СССР.

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