Путин назвал причину распада СССР

Распад Советского Союза не имеет отношения к росту национализма в Прибалтике, он произошел из-за неэффективной экономической политики, заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет!».

«Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики, в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, результаты распада СССР «оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях», передает ТАСС.

В июле Путин заявил о потере Россией 25 миллионов соотечественников после распада СССР.