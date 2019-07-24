Путин заявил о потере Россией 25 миллионов соотечественников после распада СССР

Президент Владимир Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына и вместе с вдовой писателя осмотрел экспозицию о жизни российских эмигрантов, покинувших страну после революции.

«Десять миллионов человек оказалось за рубежами России, за границей России после распада Российской империи, после Первой мировой войны, а после распада Советского Союза – 25 миллионов человек. Это же конкретные люди, это судьбы, это огромная часть нашей страны. Такие колоссальные потери. Мы должны знать об этом, мы должны понимать, что было причиной этих катастроф, и делать все, чтобы ничего подобного не повторялось», – сказал Путин во время посещения Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, сообщается на сайте президента.

«Ведь когда страна шла к этим тяжелейшим испытаниям, тогда ведь никто не думал, что это может случиться. Вот в чем беда. Но когда это случается, потом уже поздно, потом уже почти ничего не вернуть. Или очень многое становится утраченным», – добавил Путин.

В музее глава государства пообщался с вдовой писателя Наталией Солженицыной, которая возглавляет Русский благотворительный фонд Александра Солженицына и является соучредителем музея.

«За сохранение этой исторической памяти, за то, что мы помним об этом, вспоминаем, особенно это касается молодых людей, за продвижение самого лучшего из всего, что вышло из-под пера Александра Исаевича, особенно среди молодых людей, – вот за это Вам огромное спасибо», – сказал президент, обращаясь к вдове писателя Наталье Солженицыной.

Ранее сообщалось, что Владимир путин во время посещения Дома русского зарубежья отметил, что «особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией».