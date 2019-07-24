Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына

Президент Владимир Путин посетил экспозицию о жизни российских эмигрантов, покинувших страну после революции, в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына. Там глава государства также пообщался с вдовой писателя Наталией Солженицыной.

Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и Наталии Солженицыной осмотрел экспонаты – личные вещи эмигрантов, переданные в дар музею их потомками, передает ТАСС.

Отмечается, что глава государства особенно заинтересовался орденами российских эмигрантов-офицеров, которые были доставлены в Россию в прошлом году главой Парагвая Марио Абдо Бенитесом.

Также президент рассмотрел постановление российского Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров, где перечислялись категории лиц, лишенных российского гражданства.

Кроме того, Путин изучил стенд о жизни самого Солженицына в годы его эмиграции. Вдова писателя рассказала о работе над создававшимся в то время многотомником «Красное колесо» о России 1914-1917 годов.

В конце экскурсии президент оставил запись в Книге почетных посетителей. Он отметил, что «особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией» и поблагодарил организаторов музея за создание «замечательного, интересного и поучительного для современников музейного пространства о жизни русской эмиграции».

Напомним, в мае 2019 года состоялось торжественное открытие нового здания музея. В основе экспозиции – архивные и музейные фонды, собранные в течение почти 25 лет существования Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Среди них личные вещи и документы Бунина, Набокова, Солженицына, Цветаевой, Гиппиус, Бердяева, Шаляпина, Бенуа и других.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил орденом Святой великомученицы Екатерины вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну.