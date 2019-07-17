Путин наградил вдову Солженицына орденом

Президент России Владимир Путин наградил орденом Святой великомученицы Екатерины вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну.

«За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить Наталию Дмитриевну Солженицыну – президента Русского благотворительного фонда Александра Солженицына», – сказано в тексте указа на официальном портале правовой информации.

Напомним, Наталии Солженицыной 22 июля исполнится 80 лет.

В 2018 году Владимир Путин пообещал ей, что работа по увековечиванию наследия Александра Солженицына будет продолжена.