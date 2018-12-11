Путин дал обещание вдове Солженицына

Президент России Владимир Путин заявил, что работа по увековечиванию наследия писателя и философа Александра Солженицына будет продолжена.

Российский лидер встретился во вторник в своем кремлевском рабочем кабинете со вдовой писателя Натальей Солженицыной и пообещал продолжать работать над политическим и творческим наследием Солженицына, пишет РИА «Новости».

«Продолжаем работу по увековечиванию его памяти. И, собственно говоря, прежде всего речь идет о его наследии – творческом наследии и политическом, общественном», – сказал Путин.

Он отметил, что открытый во вторник днем памятник писателю отражает характер философа и имеет «внешнее сходство очень хорошее».

Солженицына подарила российскому президенты две книги супруга: с короткими философскими притчами и с политическими произведениями.