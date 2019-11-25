Медведев категорично высказался по поводу призывов к России отменить контрсанкции первой

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия не станет первой отменять санкции, введенные в ответ на ограничительные меры против Москвы.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер, ответ известный: <...> конечно, мы ничего отменять не будем», – пояснил Медведев, передает ТАСС.

Он добавил, что некоторые российские компании выступают за то, чтобы «эти наши ответные меры сохранились навсегда», отметив, что «никого санкции не радуют».

По мнению Медведева, санкции ЕС и ответные меры Москвы могут сохраняться в течение длительного времени. В таких условиях Россия может развивать отношения с отдельными государствами Европы.

«Поживем – увидим: если удастся продвинуться вперед прежде всего самой Украине в урегулировании внутреннего конфликта [в этой стране], может быть, наши отношения с Европейским Союзом, который поставил это в зависимость, станут лучше. Ну а если не удастся продвинуться вперед, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся тоже надолго. Но и в этих условиях можно жить и развиваться», – сказал премьер.

Он указал, что двусторонние отношения с отдельными странами ЕС для России важнее, чем отношения с союзом в целом.

Восстановление отношений России и ЕС может происходить только из самого Брюсселя, отметил премьер.

«Мы хотим нормальных отношений с Евросоюзом, но до тех пор, пока ЕС сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем», – подчеркнул Медведев.

«Это же Брюссель испортил отношения, пусть сам теперь и просит эти отношения восстановить. Там новое руководство, все в их руках, мы контактов не прерывали», – пояснил глава правительства.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что США в ближайшие годы вряд ли отменят санкции против России.