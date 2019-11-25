Глава ВТБ Андрей Костин оценил возможность введения новых антироссийских санкций со стороны США.

По мнению главы ВТБ, «санкции, которые сегодня приняты американской стороной, не будут отменены, в ближайшие годы по крайней мере», передает РИА «Новости».

«Но каких-то новых жестких санкций, если не произойдет каких-то серьезных изменений в политике, в геополитике, во внутренних проблемах Соединенных Штатов, мы все-таки не ожидаем», – заявил Костин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По словам главы ВТБ, несмотря на то, что в России нет быстрого экономического роста, российскую экономику характеризует «очень серьезная» стабильность.

«У нас большой профицит бюджета, у нас снижение инфляции идет, у нас многие другие позитивные факторы макроэкономического роста. На мой взгляд, никаких кризисов, никаких рецессий российскую экономику не ждет, и, конечно, фраза (экс-президента США Барака) Обамы о том, что российская экономика (разорвана) в клочья, она тоже не подтверждается, хотя, конечно, санкции оказали и оказывают негативный эффект, тут нечего говорить, в том числе на темпы роста», – добавил Костин.

Напомним, в прошлую среду президент Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!» отметил, что санкционные ограничения пошли на пользу российской экономике, вынудив страну заниматься импортозамещением в отраслях, которые касаются национальных интересов, связанных с безопасностью.

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