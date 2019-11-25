Непал захотел в ШОС

Непал хотел бы стать не диалоговым, а полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Мы активно участвуем в работе таких организаций, как ШОС, где с 2015 года имеем статус диалогового партнера. Мы, конечно, хотели бы получить статус полноправного члена, для чего нам потребуется помощь государств-основателей, в том числе и России», – передает слова Гьявали ТАСС.

О заявке на вступление в ШОС от Непала сообщал в 2015 российский МИД.

Газета ВЗГЛЯД писала тогда, что Запад с опаской реагирует на расширение ШОС.