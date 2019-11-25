Глава ВТБ дал рекомендации по хранению накопленных сбережений

Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе.

Костин выразил уверенность, что, несмотря на возможные колебания курса российской валюты, в перспективе ее стабильность не вызывает вопросов, передает РИА «Новости».

«Я за рубль всегда, сейчас – точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю…», – отметил глава ВТБ в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Глава ВТБ также напомнил, что в последнее время рубль немного укрепился, несмотря на санкции и относительно невысокие цены на нефть, при этом инвестиции в российские рублевые государственные ценные бумаги серьезно увеличились.

«В этих условиях Россия, при том, что у нас ставка (ЦБ) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям», – обратил внимание Костин.

Напомним, в прошлый четверг глава ВТБ в костюме Дамблдора выступил против Доллар-де-Морта.

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