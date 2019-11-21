Глава ВТБ в костюме Дамблдора выступил против Доллар-де-Морта

Глава ВТБ Андрей Костин на вечернем приеме форума «Россия зовет!» облачился в костюм директора школы Хогвардс Альбуса Дамблдора из книг про Гарри Поттера британской писательницы Джоан Роулинг.

Как сообщает РБК со ссылкой на видеоматериалы с открытия, действие мероприятия разворачивается в «Хогвартс Сити» (в оригинальном романе – Хогвартс – главное учебное заведение волшебников). В образе Гарри Поттера выступил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, Рона Уизли – гендиректор «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, Гермионы Грейнджер – старший вице-президент банка ВТБ Елена Колесник. Главным противником героев стал Доллар-Де-Морт (в книгах персонажа зовут лорд Волан-де-Морт).

Глава банка ВТБ Андрей Костин нарядился Альбусом Дамблдором из «Гарри Поттера»



В волшебном образе он выступал для гостей инвестфорума «Россия зовет!».

У Дамблдора даже был противник - злой волшебник Доллар-Де-Морт: https://t.co/PUU9LGqRjr pic.twitter.com/IVv9aAGpsQ — URA.RU (@ura_ru) November 21, 2019

Согласно сюжету, главные герои являются студентами факультета Вэтэбор – «чемпиона по квиддичу с 2008 года». Также в «Хогвартс-сити» есть факультеты – Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф. Для героев звучит предупреждение: «Осторожно – не попадите в санкционную турбулентность!»

По словам участников постановки, Доллар-Де-Морт пытается захватить всю планету. Соловьев в образе Гарри Поттера произносит: «А я помню его совсем маленьким, когда он стоил всего шесть рублей». На что Андрей Костин отвечает ему, что помнит доллар еще по 60 копеек. «Но мы дадим ему отпор!» – заключил глава ВТБ.

Ежегодно вечерний прием в рамках форума «Россия зовет!» посвящен определенной теме. Так, в прошлом году Андрей Костин и Юрий Соловьев посетили прием участников инвестиционного форума в костюме персонажей из вселенной «Звездных войн».

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