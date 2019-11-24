Диетолог назвала запрещенные на завтрак продукты

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть в качестве первого приема пищи, а какие сделают завтрак максимально полезным.

Так, по словам специалиста, «худшее, что можно выбрать» на завтрак, – это пита – круглые плоские лепешки, которые выпекаются как из обойной муки, так и из пшеничной муки высшего сорта. Они содержат до 80 граммов углеводов и повышают уровень глюкозы в крови, передает РИА «Новости» со ссылкой на 7news.

Еще один вредный, но популярный, особенно среди детей, продукт – это сладкие хрустящие хлопья. «В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. А дети, завтракая хлопьями, привыкают есть сладкое по утрам», – рассказала Барелл.

Диетолог посоветовала есть на завтрак гранолу – традиционный для США снэк, содержит плющеную овсяную крупу, орехи и мед, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. Также полезны будут хлопья без сахара. К ним можно добавлять греческий йогурт с небольшим количеством меда и ягод.

Специалист считает хорошим выбором для завтрака тосты с яичницей, овощами и беконом. Барелл отметила, что в последнем содержится немало жира, поэтому его будет полезнее съесть с цельнозерновым хлебом.

Ранее диетолог рассказала о вреде мандаринов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД