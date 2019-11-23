Директор Заворотнюк объяснила странности в аккаунте Чернышева

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что муж актрисы Петр Чернышев удалил из Instagram фотографии и отписался от всех друзей.

Потапова сообщила телеканалу «360», что у Чернышева нет аккаунтов в соцсетях, а страница в Instagram, о которой идет речь, не имеет к нему никакого отношения.

Ранее СМИ сообщили, что Чернышев якобы собирается уйти от Заворотнюк, однако близкие актрисы эти слухи опровергли.

Напомним, по сообщениям СМИ, Заворотнюк попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как утверждается, актрисе стало лучше. Также стало известно, что ее перевезли в другое медучреждение.