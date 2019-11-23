Пушков указал на истинные цели поставок газа из США на Украину

Через поставки сжиженного природного газа (СПГ) Вашингтон намерен сделать Украину зависимой от себя, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Пушков заявил в Twitter, что «США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости», однако на деле они намерены лишь заработать, а Украину сделать зависимой от себя.

«Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», – добавил сенатор.

Напомним, в среду судно с СПГ для Украины прибыло из США в Польшу.

31 августа представители правительств Польши, США и Украины подписали «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

В Варшаве заявляли, что «соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе».

Министр энергетики США Рик Перри заявлял, что «поставки сжиженного природного газа в Польшу помогут Украине стать независимой от российских поставок газа».

Вместе с тем украинский «Нафтогаз» отверг предложение России поставлять в страну газ со скидкой до 25%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации, а также описывала самый страшный сценарий газового разрыва с Киевом.

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