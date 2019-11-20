Судно с СПГ для Украины прибыло из США в Польшу

Судно со сжиженным природным газом (СПГ) для Украины прибыло из США в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце, сообщило американское посольство в Киеве.

В сообщении посольства в Facebook указывается, что «судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море – это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости».

Ранее сообщалось, что Польша построила новый газопровод для энергетического коридора «Север – Юг».

Напомним, 31 августа представители правительств Польши, США и Украины подписали «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

В Польше заявляли, что «соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе».

Министр энергетики США Рик Перри заявлял в свою очередь, что «поставки сжиженного природного газа в Польшу помогут Украине стать независимой от российских поставок газа».

При этом украинский «Нафтогаз» отверг предложение России поставлять в страну газ со скидкой до 25%. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации, а также описывала самый страшный сценарий газового разрыва с Киевом.

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