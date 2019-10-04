Польша построила новый газопровод для энергетического коридора «Север – Юг»

Оператор польской сети газопроводов – компания Gaz-System завершила строительство газопровода «Львувек – Одоланув», который станет частью создаваемого в Центральной и Восточной Европе газового коридора «Север – Юг».

Церемония передачи участка трубы в эксплуатацию состоялась в пятницу с участием представителей польского правительства.

«Появился первый системный газопровод, который будет передавать природный газ, поставляемый с норвежского шельфа в Польшу при помощи газопровода Baltic Pipe (пройдет по дну Балтийского моря и соединит Польшу с норвежским шельфом через Данию)», – сказал глава Gaz-System Томаш Стемпень, передает ТАСС.

По словам госсекретаря по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, этот газопровод «станет частью коридора, который будет готов через три года». «Это трасса, которая начинается в Норвегии и заканчивается в Венгрии. Это коридор, частью которого является Baltic Pipe», – добавил он.

Коридор «Север – Юг», согласно плану, должен соединить польский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe через юг Польши, Чехию, Словакию и Венгрию с терминалом СПГ в Хорватии. Коридор складывается из множества газопроводов, которые уже существуют или находятся на разных этапах строительства. Важная часть этого проекта – «Львувек – Одоланов» – газопровод высокого давления протяженностью 168 км. Он проходит по территории Великопольского и Дольношленского воеводств – с северо-запада на юг Польши.