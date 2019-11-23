Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку

Директор Хмельницкого областного архива Владимир Байдич привязал собаку к автомобилю и протащил ее несколько километров по дороге, сообщили украинские защитники животных.

На странице организации UAnimals в Facebook сообщается, что чиновник сделал это после того, как собака укусила его мать.

Сразу после инцидента собаку доставили в ветеринарную клинику, она находится под присмотром медиков.

Портал Страна.ua сообщает, на Байдича завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Чиновнику грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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