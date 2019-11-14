Из киевского монастыря после смены руководства выгнали кошек

Сотрудник миссионерского отдела Московской епархии Александр Диков призвал жителей Украины приютить кошек, которых выгнали из Флоровского монастыря в Киеве после смены руководства.

«Из Киева пришли ужасающие вести. Во Флоровском монастыре, что на Подоле, изгоняют на улицу всех кошек!» – пишет Диков в Facebook.

Перемены он объяснил сменой руководства после того, как прежняя игуменья, которая несколько десятилетий руководила монастырем, скончалась.

«В этой обители существовали традиции милосердия. Монахини спасали, кормили и пристраивали множество кошек, а вот теперь животные стали не нужны, поэтому их выкидывают вон», – пояснил Диков, добавив, что «одного старого кота уже разорвали собаки, другие также дожидаются своей участи».

Он призвал жителей Украины спасти выброшенных животных.

«Вдвойне ужасно, что подобное зверство и беззаконие допускают христиане! Дорогие братья и сестры, честные отцы, кто имеет связи и информационные знакомства на Украине? Киевляне, жители соседних городов и поселков, не позволяйте творить зло. Не позволяйте и не допускайте грех и жестокость. Помогите, пожалуйста, кто имеет возможность. Пожалуйста, спасайте животных!» – призвал Диков.

На сайте самого монастыря также опубликовано объявление с просьбой о помощи.

«Монастырь обращается за помощью ко всем неравнодушным: проявите милосердие к матушкам и котам, проживающим на территории монастыря. Заберите котиков или помогите их устроить благополучно. Так как монахини за ними ухаживающие теряют здоровье и зрение», – говорится в объявлении (пунктуация сохранена).

Свято-Вознесенский Флоровский монастырь – женский монастырь на Подоле в Киеве, основанный, предположительно, в начале XVI века. Относится к Украинской православной церкви Киевской епархии, которая в свою очередь является епархией Украинской православной церкви Московского патриархата.