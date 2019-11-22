Эксперт оценил шансы на завершение политического кризиса в Израиле

В Израиле мало кто берется предположить, удастся ли депутатам Кнессета создать правящую коалицию и утвердить новое правительство, об этом газете ВЗГЛЯД заявил израильский политолог Цви Маген. Так он прокомментировал беспрецедентное решение президента Израиля поручить сформировать коалицию всем депутатам, а не отдельной партии.

Ведущий научный сотрудник Института изучения национальной стратегии Израиля (ИИНСИ), бывший посол Израиля в России Цви Маген считает равными шансами на то, что в Израиле будет сформировано правительство, либо состоятся очередные досрочные выборы.

«Атмосфера в стране такова, что может произойти продолжение ныне действующего мандата правительства. В противном случае – досрочные выборы. Так что туда или сюда», – отметил Маген.

Сам эксперт склоняется к тому, что в стране появится правительство национального единства и досрочных выборов не будет. «Но на данном этапе этого очень сложно достичь. Пока между партиями много разногласий», – пояснил собеседник.

Маген отметил также, что действующему премьеру Биньямину Нетаньяху хотелось бы как можно дольше сохранять свой пост, так как это обеспечивает ему иммунитет от уголовного преследования. «Все возможности открыты. Фифти-фифти, как говорят на английском», – подытожил Цви Маген.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Израиля Реувен Ривлин впервые в истории страны передал возможность сформировать коалицию по итогам выборов 17 сентября всем 120 депутатам Кнессета (парламента). Так он отреагировал на несколько последовательных неудач в формировании правительства Нетаньяху и лидера центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца. У депутатов будет 21 день, чтобы договориться. В противном случае после этого срока будет объявлено о проведении новых выборов, которые должны будут состояться через три месяца.

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