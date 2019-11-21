Парламент Израиля во всем составе впервые в истории получил право создать кабмин

Президент Израиля Реувен Ривлин передал на 21 день возможность сформировать коалицию по итогам выборов 17 сентября всем 120 депутатам Кнессета (парламента) после последовательных неудач в формировании правительства премьера Биньямина Нетаньяху и лидера центристов Бени Ганца.

«Впервые в истории Израиля мы оказались в такой ситуации. С сегодняшнего дня на 21 день принятие решения о том, кому поручить формирование коалиции, переходит всему составу парламента», – заявил Ривлин, передает ТАСС.

В среду глава центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц сообщил президенту Израиля Реувену Ривлину, что не смог сформировать правительство по итогам выборов. Он вернул ему мандат на создание коалиции.

До этого сформировать правительство не смог Нетаньяху, в связи с чем мандат на это передали Бени Ганцу.